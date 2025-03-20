雪による停電が愛知と岐阜で続いている。18日夜遅くから起きた停電は19日昼頃のピーク時には約1万軒となり、順次復旧しているものの20日正午時点でも約2000軒が停電している。■深夜の停電 中部電力パワーグリッドのHPによると18日深夜以降で停電が生じたのは、愛知県の豊田市、岡崎市、新城市、設楽町、豊根村、東栄町、岐阜県の中津川市、恵那市、高山市のそれぞれ一部地域。 停電の理由について「調査