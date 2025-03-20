“体重95キロ”を公言するお笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（30）が19日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンショットを披露した。【写真】「痩せた？」と反響の“体重95キロ”餅田コシヒカリの近影餅田は「そういえば、3月から前髪がフルバングとやらになりました。いまだにわかっていません」と明かし、イメチェン後の近影をアップ。フルバングとなった自身をカメラ越しで撮影したもので、“真顔”の餅