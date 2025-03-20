◆YBCルヴァン・カップ1回戦J3琉球―J1福岡（20日、沖縄・タピック県総ひやごんスタジアム）2年ぶりのタイトルを目指すアビスパ福岡は、昨年6月に左膝の手術を受けて長期離脱していた奈良竜樹主将が、昨年5月18日のJ1リーグC大阪戦以来、約10カ月ぶりに公式戦でベンチ入りした。術後のリリースでは「左膝複合靱帯（じんたい）損傷」と診断されて「左膝複合靱帯再建術（後十字靱帯再建術および内側側副靱帯再建術）」を行い