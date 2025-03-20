ドジャースの共同オーナーの１人で、元ＮＢＡのスーパースター、マジック・ジョンソン氏が２０日、自身のＳＮＳを更新。「デーブ・ロバーツ監督と６−３で勝ったカブス戦でホームランを放った大谷翔平、トミー・エドマン両選手に脱帽！」と記し、１９日のドジャースカブス戦（東京ドーム）を夫人らと観戦した様子の写真や動画を投稿した。ジョンソン氏は「佐々木投手も山本投手も母国に帰って、カブス相手にすばらしい投球。