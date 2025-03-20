人間はすごいこと考えるな…！！どこにいても仕事からは逃げられない!? リモートワークの一長一短／理系の人々6（1）「文系」と「理系」。世の中では、人を2種類に大きく分けて分類することがあります。でも「理系っぽさ」って、実際はどういうこと…？と疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。WEB系エンジニアとして働いていた漫画家のよしたにさんは、自他共に認める「理系」の人。気になるところにはとことんこだわり