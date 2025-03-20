大ヒット作『生徒諸君!』の庄司陽子さんが描く、もうひとつのヒット作『Let's豪徳寺!』。桁外れのお金持ち一家・豪徳寺の3人娘、美姫・舞姫・咲姫を中心に、女ばかりの園で繰り広げる奇想天外なストーリーが人気を博しました。その後、美姫の第一子・塔ノ沢姫子（21歳）を主人公にした続編『Let's豪徳寺! SECOND』が始まり、ついに完結！ヤンチャ娘の姫子が巻き起こす物語とは。1巻の冒頭を一部お届けします。姫子の曾祖母・豪徳寺