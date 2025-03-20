健康のプロとも言える医師たちは、自分自身の体にどのような対策や手当てをしているのでしょうか。元気に活躍を続ける女性医師3人が、日ごろ行っている健康習慣を紹介します（構成：山田真理）【写真】健康長寿食材の「まごわやさしい」とは…* * * * * * *魚介類の塩分で十分毎年受ける人間ドックでは、どの数値もまったく異常なし。2013年に開院した小児リハビリテーション専門の個人クリニックで週5日、朝から10時間働いていま