俳優の藤原紀香さんは3月19日、自身のInstagramを更新。東京ドームで開催されたMLBプレシーズンゲームを観戦した際のプライベートショットを公開しました。【写真】藤原紀香の“ド派手”プライベートショット「紀香姐さんしか着こなせません」藤原さんは「先日の写真」とつづり、3枚の写真を投稿。数カ月前に「滅多に頼み事をしてこない可愛い弟（すっかり大人ですが）の“お願いがあるねん”コール」があり、MLBプレシーズンゲー