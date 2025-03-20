「マッチングアプリ」と聞くと、どんなイメージも持たれるでしょうか。この漫画はマッチングアプリを始めた、はぴ(@tnhphp)さんが人生初の告白をするまでを描いたお話です。社会人になり時間に余裕ができ、ふとマッチングアプリをやろうと思い立ったはぴさん。登録し、さっそく男性とやりとりを始めます。知り合う男性にはまた会いたくない人・また会いたい人がいたようです。『マッチングアプリビビり女がはじめて