中国・四川省自貢市の学校で、窃盗犯（空き巣）が「お前のパンはまずい」とのメモを残す事件があった。封面新聞など複数の中国メディアが19日に報じた。記事によると、今年1月6日、同市の学校で教師の劉（リウ）さんから「職員室に置いていたノートパソコンが盗まれた」と警察に通報があった。現場検証の結果、犯人は夜間に学校の正門をよじ登って侵入し、ノートパソコン1台、携帯電話1台、現金およそ90元（約1800円）を盗んでいた