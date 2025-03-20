大東建託は、2019〜2024年にかけて、四国地方に住む20歳以上の2万3155人を対象に居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2024＜四国版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2024＜四国版＞」として発表しました。本記事では、2万3155人に聞いた「街の幸福度（自治体）」のランキングを紹介します。【20位までのランキング結果を見る】2位：愛媛県伊予市2位は「愛媛県伊予市」でした。伊予市は、2024