鮮やかな緑色が食卓に彩りを加え、シャキシャキとした食感が口の中をリフレッシュしてくれる〈スナップえんどう〉。今回は、たったの10分で作れる『スナップえんどうの副菜』3つをご紹介します。どれも簡単に作れておいしいので、忙しい日にも大助かりです！『スナップえんどうの明太子あえ』のレシピ材料（2人分）スナップえんどう……15〜16個（約100g）辛子明太子……1/2はら（約30g）塩酢ごま油作り方（1）スナップえんどうは