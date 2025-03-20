Netflix（ネットフリックス）で世界的な人気を集めている韓国ドラマ「おつかれさま」が、中国のサイトで違法に視聴されているとの指摘を専門家が主張した。同作はIUとパク・ボゴムが主演し。済州島を舞台に、気丈な少女と誠実な少年が挫折と成功を繰り返し生きる姿を描いたラブロマンスで、今月に配信がスタートすると、世界41カ国でランキング10位に入る注目作となっている。Netflixは中国で公式のサービスを展開していない。韓国