X JAPANのYOSHIKIさんは3月17日、自身のInstagramを更新。プライベートジェット？ で日本に移動する様子を公開しました。【写真】プライベートジェット？ に乗るYOSHIKI「See you soon」YOSHIKIさんは「See you soon」とつづり、4枚の写真と2本の動画を投稿。1枚目ではプライベートジェットと思われる機内でくつろぐ様子、2〜4枚目ではジェット機を背景に撮影した写真などを披露しました。2本目の動画には機内から撮影した夜景も映