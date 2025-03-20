タレント薬丸裕英（59）とタレント中山秀征（57）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。2人が通っているスポーツジムが一緒だと明かした。中山は薬丸との共演について「最近会うのは…僕たち服を着て会うのは久しぶりなんですよ」と切り出すと、スタジオがザワついた。薬丸がすかさず「変な関係じゃないですよ」と補足した。続けて中山が「実はスポーツジムが一緒で。主にサウナをこよなく愛して」