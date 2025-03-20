テレビ熊本（TKU）の放送番組審議会（委員長・小川久雄熊本大学長）が19日、熊本市北区の同社であり、1月19日に放送したドキュメンタリードラマ「夏目漱石〜吾輩が愛した肥後の国より〜」について意見を交わした。番組は、同社が継続する郷土の偉人シリーズの第32作。明治の文豪、漱石が第五高等学校（現熊本大）で英語教師として過ごした4年3カ月を描いた。委員からは、熊本大に残る五高旧校舎など地元での撮影について「景