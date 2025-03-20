インターネットサービス事業のビッグローブ（東京）と熊本県玉名市の一般社団法人higocolor（ヒゴカラ）は、同市高瀬に起業支援施設「BIGLOBEイノベーションベース」を開設した。ビッグローブがインターネット環境を整備し、地域企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）やデジタル教育の推進を目指す。ビッグローブは昨年、福岡県に高速インターネットの拠点を開設。半導体大手の台湾積体電路製造（TSMC）が進出した熊本