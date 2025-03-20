熊本県議会は19日、定例会の最終本会議を開き、総額8447億9700万円の2025年度一般会計当初予算案や、国の経済対策分を盛り込んだ総額562億6800万円の24年度一般会計補正予算案、追加提案された人事案など計126議案を可決・同意・承認して閉会した。人事案では、教育長に学校法人熊本壺渓（こけい）塾学園理事の越猪（おおい）浩樹氏（64）＝御船町＝を任命。越猪氏は県公立学校教員を経て県教委教育指導局長、熊本高校長などを