東京ドームでのカブスとの開幕シリーズ2連戦を終え…日本での開幕シリーズを終えたドジャースは19日（日本時間20日昼）、ロサンゼルス空港に到着した。山本由伸投手がさっそく、自身のインスタグラムで“帰国”を報告した。山本はSNSのストーリーズ機能で、機内から撮影したと思われる夜景の写真を投稿。飛行機の絵文字と「東京」「LA着」と記していた。13日に来日したドジャースは18日、19日と東京ドームでカブスと対戦し