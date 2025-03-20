官製談合防止法違反（入札妨害）などの疑いで長崎県佐々町長の古庄剛容疑者（77）が逮捕されたことを受け、町は19日の臨時議会に町長の給与を一時差し止め、不支給にできる条例改正案を提出し、全会一致で可決された。21日支給分から適用する予定。改正案では、町長が刑事事件で逮捕されるなどして拘束された場合、それ以降の給与支給を一時差し止められるようにした。不起訴、無罪の場合は処分を取り消せるが、有罪が確定した