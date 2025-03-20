長崎市は19日、市のスポーツ施設の使用料など公金約78万円を横領したとして、スポーツ振興課の男性職員（24）を懲戒免職処分とした。市によると、職員は昨年8月2日〜今年2月4日、市立学校の体育館利用料などの収入金を計34回（計77万5529円）にわたり横領。2月4日に別の職員が帳簿と銀行への入金額が異なることに気づき、一連の不正が発覚した。職員は横領を認めた上で「借金の返済や生活費に使った。市役所の信頼を失う行為で