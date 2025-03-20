東京・有楽町にあるコニカミノルタプラネタリアTOKYOで開催中の特別プログラム「イマーシブ プラネタリウム ゴッホ」が、大好評につき4月1日（火）から7月6日（日）まで期間を延長し上映することが決定した。【写真】人気の高い「ひまわり」も！プラネタリウムの様子■ゴッホの名画を映像化今回上映延長が決定した「イマーシブ プラネタリウム ゴッホ」は、世界的に人気の高い「星月夜」や「ひまわり」をはじめとするゴッホ