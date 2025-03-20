デビュー時は2スト125で敵ナシ状態！ 1982年のヤマハRZ125が生んだムーブメントは、高速道路へ入れないマイナーな125スポーツだったのを、2ストの水冷化で通勤通学だけでなくレースへ興じる層が加わり、生産台数が稼げるクラスとしてNewモデルが投入されるようになった。そのRZ125を真っ向から叩きにいったのがカワサキのAR125。 世界チャンピオンを獲得した、お得意ロータリ&#1254