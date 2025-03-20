オレンジ色の車体が光沢を放つ。運転席のモニターには位置情報が表示される。農地を自動走行するトラクターだ。「普通なら1週間はかかる40ヘクタールの広さの麦踏みが、2日で終わる」。今月中旬、佐賀県白石町で農業生産を手がける有限会社「岩石農産」（同町辺田）の倉庫で、岩石学代表（49）はそう話した。コメ、麦、大豆を軸にキャベツやタマネギ、飼料を複合栽培する。大型トラクターやコンバイン、田植え機、防除機など10