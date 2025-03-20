タレントの堀ちえみが18日に自身のアメブロを更新。歌手で俳優の酒井法子との2ショットを公開し、ファンから絶賛する声が上がっている。【映像】堀ちえみの水着姿（全身あり） 堀は「ラジオ二本目の収録は、酒井法子ちゃんがアシスタントの番組。ゲスト出演させていただきました」と切り出し、酒井との共演を報告した。酒井とのエピソードとして、「のりピーは中学生の時、美術の時間の課題で私の絵を描いてくれたそうです」