秋田県鹿角市の関厚市長（７１）による職員へのパワハラ問題で、関市長は市議会が再び自身への不信任決議案を可決して失職した場合、出直し市長選に立候補することがわかった。関市長は１９日の読売新聞の取材に対し、「不信任案には市議会で弁明させていただき、失職となれば市長選に出馬する」と述べた。（寺口信二）改選後初となる市議会臨時会は２１日に開催される予定。読売新聞の取材では市議１８人のうち、関市長への不