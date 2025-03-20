ドミノを並べて引き金を引くと倒れていく、自作のピストル型オモチャ「ドミノガン」が、SNSで話題となっている。【映像】ドミノが倒れる様子制作したのは、ペーパークラフトの設計や段ボールクラフトを趣味として楽しむ投稿者の「トモヲ」さん。「ドミノガン」は、自作の設計図を元に、レーザー加工機を用いて、粉状の木材チップを固めた板材「MDF」を切り出し、組み立てて作り上げたという。また、本体を上に向けて倒れたドミ