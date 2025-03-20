◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）巨人のイースタン・リーグ、ＤｅＮＡ戦のスタメンが発表された。先発投手は田中将大（３６）で、山瀬慎之助捕手（２３）とコンビを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）笹原２（中）重信３（二）増田陸４（一）ティマ５（左）萩尾６（指）岡田７（三）郡８（捕）山瀬９（遊）村山Ｐ田中将【ＤｅＮＡ】１（指）度会２（