ドジャース・山本由伸投手（２６）が１９日（日本時間２０日）、ロサンゼルスに到着したことを自身のインスタグラムで報告した。ドジャース、カブスの選手は１９日の試合後に空港に向かってチャーター機で帰国していた。１３日午後に米アリゾナ州から羽田空港に到着したドジャースナイン。１５、１６日にはプレシーズンゲームの巨人、阪神戦を戦った。１８、１９日には開幕シリーズのカブス戦で２連勝。２戦連続「１番・指名打