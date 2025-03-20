19日、モデル・タレントの鈴木ちなみさん（34）が自身のインスタグラムを更新し、シンガポールグルメを紹介しました。【写真を見る】【鈴木ちなみ】『ローストチキンが美味しかったです💕』３年前シンガポールへ移住現在2児の母鈴木ちなみさんは「シンガポールのグルメの1つ、チキンライスを食べてきました！」と投稿。「子どもとフードコートに行ったら必ず頼む一品。そして私が好きなシンガポール料理です」と、テーブ