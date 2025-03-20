新潟市でアメリカ発祥の新しいスポーツ『ピックルボール』の大会が開かれています。 『ピックルボール』は、60年前にアメリカで考案されたスポーツで、穴があいたプラスチック製のボールを専用のラケットでテニスのように打ち合います。 新潟市の東総合スポーツセンターで、競技団体公認の大会が開かれ約120人が参加。男女ダブルスの熱戦が繰り広げられています。 ■ハー