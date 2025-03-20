静岡駅南口駅前広場の再整備の基本計画を策定するため、静岡市が設置した委員会が3月19日、最後の会議を開きました。静岡市は3月末に基本計画を策定する予定です。 【写真を見る】「単なる駅前広場ではなくこれからの街づくりに大きな効果」静岡駅南口駅前広場の再整備基本計画 3月末に策定最後の委員会開催＝静岡市 静岡市は、静岡駅南口駅前広場の再整備基本計画を策定するため、委員会を設置して、2023年から協議を進めていま