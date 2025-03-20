アメリカ国防総省がウェブサイトから削除したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の写真などを再び公開するとアメリカメディアが報じました。トランプ大統領はDEI＝多様性・公平性・包括性に反対する取り組みを進めていて、国防総省は、広島に原爆を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」の関連コンテンツを今月、削除したとみられています。「エノラ・ゲイ」の「ゲイ」が男性の同性愛者を指すと誤認した可能性があります。ABCニュース