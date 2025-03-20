JPFサーフはこのほど、執行役員に滋賀ふるさと観光大使の西川貴教氏が就任したことを発表した。JPFサーフ執行役員に西川貴教氏就任2024年3月29日、JPFが滋賀県草津市土地開発公社より烏丸半島中央部複合型観光集客施設事業実施事業者の公募において、優先交渉権者と選定され、烏丸半島中央部に人工サーフィン施設を核とした複合型観光集客施設を建設することが決まった。同事業を推進する上で、これまでの公営競技に係る業務とは異