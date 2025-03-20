歌手新浜レオン（28）が20日、東京・台東区の上野恩賜公園で「うえの桜フェスタ」の開花セレモニーを行った。応援ゲストを務めるお笑いトリオ、ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）とトークショーを実施。「ヤー」と“お約束”のポーズで登場した寺門は「桜はあと2、3日で満開で咲くぞという時が良いんです。芸能界でずっと小さくなっていて、やっと売れたみたいな感じ。長くやることが大事でダチョウ倶楽部も今年で40年。メインがお