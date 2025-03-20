セキュアと福岡ソフトバンクホークスは3月23日、完全ウォークスルー型レジレス店舗「HAWKS Smart Stand Powered by SECURE(ホークス スマート スタンド パワードバイ セキュア)」をみずほPayPayドーム福岡の4ゲート横に開設し、実証実験を開始する。店舗イメージ近年、人手不足の深刻化を背景に、小売店舗では省人化・無人化運営への取り組みが進んでいる。セキュアは、人手不足解消の一助として、監視カメラとAI技術を組み合わせ