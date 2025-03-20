尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が内乱首謀の容疑で逮捕された後、キム・ゴンヒ夫人が大統領警護処に対し、「銃を持っていても何の意味があるのか」などと叱責する発言をしたとされる状況が捉えられた。【注目】「ハゲた男性は…」キム・ゴンヒ夫人、学位取り消しの危機に特に、最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表を名指しし、「李代表を撃って自分も死にたい」といった趣旨の発言もあったと伝えられている。