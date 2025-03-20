3月20日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、日銀の政策金利据え置きに関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「『世界経済を巡る不確実性がなければ(金利を)引き上げるんだ』というようなことを言わんばかりの内容ですよね」 日本銀行は19日に開いた金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標