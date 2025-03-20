TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）が20日に放送され、MLB開幕シリーズについて放送中にトラブルが発生した。メインキャスターを務める安住紳一郎アナが「たっぷりご覧いただきます」と伝え、まず、日本列島を熱狂させた2日間の東京開幕シリーズについて伝えるVTRが約3分間放送された。CM明けには、スタジオが映し出され、安住アナが「突然びっくりされたと思いますけれども、9分間のVTRがあったんですけ