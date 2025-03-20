◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦山梨学院―天理（2025年3月20日甲子園）3年ぶりの選抜大会勝利を狙う天理（奈良）に思わぬアクシデントが起きた。0―0の3回2死満塁、山梨学院2番手投手の投球が天理・石井翔太捕手（3年）の顔面付近を直撃。石井は打席付近で倒れたまま動くことはできず。藤原忠理監督もベンチから出て、心配そうに状況を見守った。流血も見られた石井は担架に乗せられて場外へ。一塁側ベンチの山梨