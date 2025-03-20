鹿児島市での住宅地で19日夜、しました。 警察や消防によりますと19日午後8時30分すぎ、鹿児島市田上5丁目で、近くにいた人から「建物の2階から黒い煙が出ている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時間で消し止められましたが、この火事で山下友治さん（89）の木造モルタル2階建て住宅およそ100平方メートルが全焼しました。 山下さんは妻と息子と3人暮らしで、出火当時、妻と2人で家にいましたが火事に気づいて逃