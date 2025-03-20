鹿児島市が防災計画を見直し、高齢者や妊婦などが設備の整った指定福祉避難所に直接、避難できるようになりました。 これは鹿児島市の防災会議で決まりました。鹿児島市の防災計画ではこれまで、大雨などの災害時に高齢者や妊婦などの要支援者は、まず「指定避難所」へ避難してから、必要であれば設備の整った「福祉避難所」へ移動していました。 今回の見直しで「指定福祉避難所」に名称を変え要支援者は、自宅から直接向かえる