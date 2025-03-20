LINEヤフーは3月13日、分析レポート「検索データで捉える!今年の注目お花見スポット!」を公開。調査は「Yahoo!検索」のビッグデータをもとに、2023年3月〜4月と2024年3月〜4月で検索者数が伸びたお花見スポットを分析した。花見関連スポットの検索者数伸び率ランキング2023年〜2024年にかけて検索者数が上昇したお花見スポットは、さまざまな桜の品種が約1ヵ月間楽しめる京都府の「京都府立植物園」が1位に。当該期間で検索者数が