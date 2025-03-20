千葉ロッテマリーンズは、2025年シーズンの開幕を記念し、ホームタウンとして連携している千葉市と協同で、22日より順次、本拠地ZOZOマリンスタジアムが位置する幕張新都心エリアに開幕バナー掲出を行う。【写真】ぺこぱ・松陰寺がロッテ戦で始球式務め感慨シュウペイはチア姿で惜しげもなく美脚掲出するバナーは、マリーンズのチームカラーのホワイトとブラックをメインカラーとして、藤岡裕大内野手をはじめ計16人の選手ビ