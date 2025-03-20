今回は、中2の娘の言葉に父親が絶望した話を紹介します。超のつくパパっ子だった娘が…「我が家は私と夫、中2の娘と小4の息子の4人家族です。家族全員仲が良く、平和に暮らしていたのですが、そんな我が家に最近不穏な空気が流れています。というのも、中2の娘が反抗期に突入したからなんです。この前、娘は殺気立った様子で『パパの下着と私の服を一緒に洗うなんてありえない！』『絶対にやめてね？生理的に無理！』と私に怒鳴