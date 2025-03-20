2006年に「藤沢久美の社長Talk」というラジオ番組を始めた。対談した社長の数も900人は超える。 当初は、ラジオ日経でのスタートだったが、今は、M＆Aクラウド社のサポートで、Voicyのポッドキャストサービスで配信をしている。 非上場企業にもユニークで学び多い社長は数多くいらっしゃるが、放送上、上場審査を受けている会社ならば安心だろうということで、上場企業の社長を要件とした。開始