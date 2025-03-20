若槻千夏さんと、お笑いコンビのエルフが、『LUXスーパーリッチクリスタル「髪のタイムスリップ展」PRイベント』に登壇。 【写真を見る】 【若槻千夏】娘の言葉が刺さりすぎ″身内の言葉が、１番ダメージがデカい！″エルフ・荒川さんはバブリースタイル、若槻さんは昭和アイドルの聖子ちゃんカットスタイルで登場しました。LUXでは「かかってこい、ダメージ」をコンセプトにした新シリーズ発売を記念して、時代を象徴す