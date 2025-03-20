[3.20 ルヴァン杯1回戦](長良川)※14:00開始主審:上原直人副審:梅田智起、船橋昭次<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 26 大串昇平DF 33 キム・ユゴンDF 4 甲斐健太郎DF 5 石田崚真MF 23 萩野滉大MF 28 箱崎達也MF 27 横山智也FW 17 長井結矢FW 7 中村仁郎FW 32 オウイエ・ウイリアム控えGK 21 山口畝良DF 22 文仁柱DF 3 野澤陸DF 37 寺阪尚悟DF 55 外山凌MF 10 北龍磨MF 14 生地慶充FW 11 佐々木快FW 39 泉澤仁監