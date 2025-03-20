きのうは東京で冷たい雨や雪が降りましたが、きょうは天気が回復しています。日中は東日本や西日本で広く晴れるでしょう。一方、北日本は北海道と東北の日本海側でにわか雪やにわか雨がありそうです。きのう昼間は関東から九州で気温が一桁となりましたが、きょうは15℃前後まで上がり、ようやくこの時期らしい陽気になります。週末はさらに暖かい空気が流れ込み、気温が上がるでしょう。関東から九州は日中は20℃超えの春本番の陽