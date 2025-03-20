[3.20 ルヴァン杯1回戦](タピスタ)※14:00開始主審:福島孝一郎副審:堀越雅弘、眞鍋久大<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 50 川島康暉DF 15 荒木遼太DF 14 鈴木順也DF 28 津覇実樹DF 26 吉本武MF 17 永長鷹虎MF 24 佐藤祐太MF 13 岩本翔MF 20 永井颯太MF 47 ワッド・モハメッド・サディキFW 39 庵原篤人控えGK 33 小澤章人DF 3 菊地脩太DF 4 藤春廣輝MF 10 富所悠MF 18 平松昇MF 7 茂木駿佑FW 19 佐藤未勇FW 23 曽田一騎FW 89 高